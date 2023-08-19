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Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

19.08.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Çernigiv kentine düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

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Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11'i çocuk 42 kişinin yaralandığını, 5 kişinin öldüğünü ifade etti. (AA)

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