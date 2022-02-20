Ukrayna’nın doğusunda gerilim tırmanıyor

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanslısı ayrılıkçlar tam bir askeri hazırlık emri yayınladı ve Pazar günü bölgeden daha fazla sivili Rusya’ya gönderdi.

Rusya, bölgedeki 700 bin kişiye pasaport vermis durumda ve Rus vatandaşlarının tehlikede olduğu yönündeki iddiaları Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekat için bahane olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Ukrayna, ayrılıkçıların Kiev’in bölgeye yönelik bir askeri harekata girişeceği yönündeki iddialarını reddediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırım uygulama vaktinin geldiğini söyledi. Kuleba, Rusya’nın şimdi durdurulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, Rusya füze denemeleri yaparken, sınıra asker yığarken Moskova’ya sonsuz bir şekilde zeytin dalı uzatamayacaklarını söyledi.

Michel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada “Soru, Kremlin diyalog istiyor mu?” ifadesini kullandı ve “Kesin olan bir şey eğer daha fazla askeri saldırganlık olursa büyük yaptırımlarla karşılık vereceğiz” dedi.

Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya’yla Ukrayna arasındaki gerilimin Amerika’da enerji fiyatlarına olumsuz etkisi olabileceğini, yönetimin bunun etkisini azaltmak için çalıştığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’le ayrı ayrı telefonda görüştü.

Macron, Fransa’nın Avrupa’nın güvenlik ve istikrarı için her türlü riski almaya hazır olduğunu belirtti.

Bu arada Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’yla ortak askeri tatbikatın uzatıldığını açıkladı. Tatbikatın daha önce 20 Şubat’ta sona ereceği belirtilmişti.

Belarus’ta bulunan 30 bin Rus askerinin ne zaman ülkeden ayrılacağına ilişkin bir tarih verilmedi.

Almanya ve Avusturya vatandaşlarına Ukrayna’yı terketme çağrısı yaparken, Alman havayolu şirketi Lufthansa Kiev ve Odesa’ya uçuşları durdurdu.

NATO da Kiev’deki irtibat bürosunda çalışanları Brüksel ve batıdaki Lviv kentine konuşlandırdı.

Amerikalı bir askeri yetkili Ukrayna’nın çevresine konuşlşanmış Rus askerlerinin yüzde 40-50’sinin saldırı pozisyonuna geçtiğini belirtti.

