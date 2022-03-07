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Ukrayna'nın düşürdüğü Rus uçağının pilotu esir alındı! İlk isteği bu oldu

07.03.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Ordusu tarafından Harkov’da düşürülen Rus uçağının pilotunun görüntüleri ortaya çıktı. Ukraynalı askerler tarafından esir alınan pilot "Çocuklara ve anneme sağ olduğumu söyleyin. Bana verilen emri yerine getirdim" dedi. Rus pilot daha sonra ise askerler tarafından ailesiyle de görüştürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 12. gününde şiddetli çatışmalarla sürüyor. Ukrayna güçlerinin Rus savaş uçaklarını hedef alarak düşürdüğü çeşitli görüntüler ise gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ukrayna ordusu Harkov kentinde dün akşam saatlerinde bir Rus savaş uçağının düşürdü. Uçağın pilotu ise Ukraynalı askerler tarafından esir alındı. Esir alınan pilot, uçağının Ukraynalı askerler tarafından vurulmasından sonra paraşütle atlayarak sağ kaldığını söyledi.

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"GENERAL BANA BOMBALAMAMIZ GEREKEN YERLERİN KOORDİNATINI VERDİ"

Komutanları tarafından kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini ifade eden Rus pilot, “Sağ kaldım ama esir alındım. İkinci pilot yok. Çocuklara ve anneme sağ olduğumu söyleyin. Sağ kalır mıyım bilmiyorum. General Aleg Vladimiroviç bombalamamız gereken yerlerin koordinatını verdi. 24 uçaktan 15’i aktif görevde çalışıyor. Ben 3 kere Harkov’da göreve çıktım. Ben bana verilen koordinatlara yönelik çalışıyorum. Bugün, ayın 3'ünde ve 24’ünde toplamda 3 kere göreve çıktım. Benim adım Maksim Sergeyviç. Eşim Natalya ve çocuklarım Mihail ile Aleksandır. 16 ve 11 yaşındalar. Ben Ukraynalı çocukları öldürmedim bana verilen emri yerine getirdim ve bana verilen koordinatlara yönelik çalıştım” şeklinde konuştu. (İHA)

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