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Ukrayna'nın eski First Lady'si Katerina Yuşçenko'dan dikkat çeken açıklama! 'Artık çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz'

18.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukyrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar SİHA'lar için Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade eden Yuşçenko, "Artık çocuklarımıza bile Bayraktar adını veriyoruz" dedi.

Ukrayna'nın eski First Lady'si Katerina Yuşçenko'dan dikkat çeken açıklama! 'Artık çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Forumuna katılan Ukrayna'nın eski First Lady'si Katerina Yuşçenko dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar SİHA'lar için Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade eden Yuşçenko, "Artık çocuklarımıza bile Bayraktar adını veriyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yuşçenko, 24 Şubat'ta başlayan müdahalede Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB2'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'e konuşan Yuşçenko ''Türkiye'nin savaş boyunca ülkesine sağladığı desteğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına, minnettar olduğunu'' söyledi.

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"DEĞİŞTİREMEDİĞİ ŞEYİ YOK ETMEK İSTİYOR"

''Öncelikle Putin iktidarda kalmak istiyor. Etrafındaki insanlar Rus halkından her şeylerini çaldılar ve onlar da gücü elinde bulundurmak istiyor" diyen Yuşçenko, "Başarılı demokrasilerden ve çevrelerindeki iyi ekonomilerden korkuyorlar. Rekabeti yok etmek istiyorlar. Putin, yeni büyük Pedro olmak ve imparatorluğu diriltmek istiyor. O Ukraynalıların dilini tarihini yok sayıyor. Değiştiremediği şeyi yok etmek istiyor.'' dedi.

"ARTIK ÇOCUKLARIMIZA BAYRAKTAR ADINI VERİYORUZ"

Yuşçenko açıklamasının devamın ise şunları ifade etti:

''Türkiye'ye minnettarız. bize askeri olarak ilk yardım eden ülkelerden biri Türkiye oldu. Eğer bu yardımı almasaydık, özellikle bugün bu durumda olmayabilirdik. Özellikle Bayraktar SİHA'ları için minnettarız, ki artık çocuklarımıza bile Bayraktar adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arabuluculuk çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonunu anlıyoruz. Rusya'ya, özellikle de oligarklara yaptırımlar konusunda daha sert adımlar atmasını umuyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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