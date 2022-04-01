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  4. Ukrayna o görüntüleri paylaştı! Sivil yerleşim alanındaki Rus zırhlıları imha edildi

Ukrayna o görüntüleri paylaştı! Sivil yerleşim alanındaki Rus zırhlıları imha edildi

01.04.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna ordusu sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu. Saldırı anı ise Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) ile saniye saniye görüntülendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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