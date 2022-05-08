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Ukrayna: Okul bombalandı, Azovstal'daki sivillerin tahliyesi tamamlandı

08.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rusya'nın bombaladığı bir okulda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna: Okul bombalandı, Azovstal'daki sivillerin tahliyesi tamamlandı

Enkaz altındaki 60 kişinin de ölmüş olmasından korkuluyor. Mariupol'da Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesiyse tamamlandı. Ukrayna'nın doğusundaki Bilohorivka köyünde yer alan bir okul binasının Rusya tarafından bombalandığı açıklandı.

Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gayday, bugün yaptığı açıklamada, yaklaşık 90 kişinin sığındığı okulun Cumartesi günü Rus güçlerince vurulduğunu ve ardından binada yangın çıktığını belirtti.

Yangının yaklaşık dört saatte söndürülmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını ve iki kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyleyen Gayday, "Şu ana kadar enkaz altından 30 kişi çıkarıldı. Yedisi yaralı. Altmış kişi de muhtemelen enkaz altında hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

AZOVSTAL'DA SİVİLLERİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta şu ana kadar binlerce insan hayatını kaybetti. Birçok şehrin yerle bir olduğu Ukrayna'da yaklaşık 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna açısından Rus işgaline karşı direnişin sembolü hâline gelen Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında mahsur kalan sivillerin tahliyesiyse tamamlandı.

Rusya'nın kuşattığı Ukrayna kenti Mariupol'daki fabrikadan dün 300 sivilin tahliye edildiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy artık Azovstal fabrikasındaki yaralıların ve sağlık çalışanlarının tahliyesine odaklanılacağını duyurdu. Bu stratejik liman kentindeki fabrikada bulunan Ukraynalı savaşçılarsa teslim olmayı reddediyor.

ZAFER GÜNÜ BEKLENİYOR

Rus güçlerinin haftalardır sürdürdüğü Azovstal kuşatmasında zafer ilan etmek için Moskova'da yarın düzenlenecek olan Zafer Günü kutlamalarını beklediği tahmin ediliyor.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya sağladığı üstünlüğün kutlanacağı Zafer Günü'nde Moskova'da gerçekleştirilecek askeri geçit törenini Devlet Başkanı Vladimir Putin de izleyecek.

DW,rtr/CÖ,EC

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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