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Ukrayna olağanüstü hal ilan etti

23.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile gerilimin tırmanması nedeniyle Ukrayna tedbirleri artırıyor.

Ukrayna olağanüstü hal ilan etti

Güvenlik Konseyi ülkede olağanüstü hal ilan etti. Yedek askeri personel göreve çağrıldı.Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri tanıması üzerine gerilimin tırmanmasıyla Ukrayna'da olağanüstü hal ilan edildi.

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov Çarşamba günü Kiev'de yaptığı açıklamada, olağanüstü halin ilk etapta 30 gün için geçerli olacağını söyledi. Danilov, olağanüstü hal çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanabileceğini de sözlerine ekledi. Olağanüstü hal, polis mevcudiyetinin artırılması ile kişiler ve araçların keyfi olarak kontrolüne olanak sağlıyor.

Olağanüstü halin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor, ancak parlamentonun onay vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulanıyor.

Yedek personel göreve çağrıldı

Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri tanıması üzerine Ukrayna yaşı 18 ile 60 arasında değişen yedek personeli silah altına almaya başladı. Ordudan yapılan açıklamada, azami görev süresinin bir yıl olacağı belirtildi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile krizin tırmanması üzerine yedek askerlerin göreve çağrılmasını öngören bir kararnameyi dün imzalamıştı.

Ukrayna parlamentosu ise bugün sivillerin silaha erişimini öngören yasal düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için yapılacak ikinci oturumda da kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa tasarısını hazırlayan vekiller, bunun kabul edilmesinin "Toplumun ve devletin çıkarları" açısından gerekli olduğunu belirterek, yasanın "Ukrayna vatandaşlarına yönelik mevcut tehdit ve tehlikeler nedeniyle" şart olduğuna vurgu yaptı.

Ukrayna parlamentosu yaptırımı onayladı

Ukrayna parlamentosu ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınması için onay veren, aralarında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyelerinin de bulunduğu 351 kişiye yaptırım uygulanmasını onayladı. Söz konusu yaptırımlarla bu kişilerin Ukrayna'ya girişine ve ülkede mal edinmesine izin verilmeyecek.

Rusya'daki vatandaşların ülkeyi terk etmesi istendi

Krizin tırmanması üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etme çağrısı yaptı. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik seyahat uyarısı da yer aldı. Rusya'da yaklaşık 3 milyon Ukrayna vatandaşının sürekli veya dönemsel olarak yaşadığı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Devlet Başkanı Zelenskiy'e Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ukrayna'nın Rusya'daki daimi temsilcisi istişareler için Kiev'e çağrılmıştı. İki komşu ülke yıllardır büyükelçilik düzeyinde temsil edilmiyor.

Reuters, dpa/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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