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UKRAYNA ORDUSU ASELSAN'IN ASKERİ TELSİZ VE TERMAL NİŞANGAHINI KULLANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangah olarak kullanılmak üzere, 'dörtgöz-S termal kameralar' ile haberleşme ihtiyacı kapsamında 'askeri telsiz' satacak.

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA
ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangah olarak kullanılmak üzere, 'dörtgöz-S termal kameralar' ile haberleşme ihtiyacı kapsamında 'askeri telsiz' satacak. ASELSAN ve Ukrayna Ordusu arasındaki savunma alanındaki işbirliğine yönelik sözleşmeler İDEF-19'da imzalandı.
TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (İDEF-19) ikinci günü, savunma sanayisini güçlendirecek işbirliği anlaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla, ASELSAN ve Ukrayna devlet kuruluşu Spets Techno Export (STE) arasında 'Yazılım Tabanlı Askeri Telsiz' ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz Termal Kamera Tedariki sözleşmeleri imzalandı.

"PROJENİN BAŞARIYLA SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"
Sözleşme, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STE Genel Müdürü Vladyslav Belbas ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı tarafından imzalandı. Törende konuşan Demir, imzalanan sözleşmelerin iş birliklerine yol açması temennisiyle projenin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.
Görgün ise, şirketin telsiz ve haberleşme alanında geliştirdiği iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek, bu iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü
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-İmza töreninden görüntüler
-İsmail Demir ve Haluk Görgün
-İmzaların atılması
-Kısa kısa açıklamalar
-Toplu fotoğraf
-Genel ve detaylar

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