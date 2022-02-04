Ukrayna ordusu cephe hattında alarma geçti! 120 bin asker sevk edildi

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

ABD ve bazı Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları ortaya atmıştı.

DONBAS BÖLGESİNDE UKRAYNA ORDUSU ALARMDA

Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.



Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtildi.



Zolote cephesi yakınlarındaki cephe hattında ise on binlerce Ukrayna askeri 24 saat nöbet tutuyor.

SİPERLERDE NÖBET TUTUYORLAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin siperlerdeki nöbeti de fotoğraf karelerine yansıdı.

Diğer yandan ise Ukrayna savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı. (AA)





