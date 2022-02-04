HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna ordusu cephe hattında alarma geçti! 120 bin asker sevk edildi

Ukrayna ordusu cephe hattında alarma geçti! 120 bin asker sevk edildi

04.02.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırına kilitlenirken, bölgedeki diplomatik çabalar da henüz sonuç vermedi. Tansiyonun her geçen gün yükseldiği bölgede, Ukrayna ordusu Donbas temas hattı bölgesine 120 bin asker sevk etti. Zolote cephesinde kadın ve erkek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı kadın ve erkek on binlerce asker elleri tetikte nöbet tutuyor. Sınır hattındaki askeri hareketlilik ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Ukrayna ordusu cephe hattında alarma geçti! 120 bin asker sevk edildi

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

20220203_2_52024087_73306301

ABD ve bazı Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları ortaya atmıştı.

20220203_2_52024087_73306287

DONBAS BÖLGESİNDE UKRAYNA ORDUSU ALARMDA

Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.

20220203_2_52024087_73306289
Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtildi.

20220203_2_52024087_73306293
Zolote cephesi yakınlarındaki cephe hattında ise on binlerce Ukrayna askeri 24 saat nöbet tutuyor.

20220203_2_52024087_73306294

SİPERLERDE NÖBET TUTUYORLAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin siperlerdeki nöbeti de fotoğraf karelerine yansıdı.

20220203_2_52024087_73306290

Diğer yandan ise Ukrayna savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı. (AA)

20220203_2_52024087_73306312
20220203_2_52024087_73306300

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'nin Suriye’deki DEAŞ operasyonu: Rusya ABD'ye destek verdiklerini açıkladıABD'nin Suriye’deki DEAŞ operasyonu: Rusya ABD'ye destek verdiklerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklama
Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı için kararını verdiKomisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı için kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer!

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

Almak istemeyince yüzünde parçaladılar!

İlginizi Çekebilir

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.