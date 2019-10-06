Ukrayna ordusu ile muhalif orduların geri çekilme süreci başlıyor

Ukrayna’da yaşanan iç savaşın sona ermesi için Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan toplantıda tarafların anlaşması üzerine Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı muhaliflerin ordularının Pazartesi sabah saatlerinden itibaren çekilmeye başlayacağı açıklandı. Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya yanlılarının Donbass’taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmesi sonrası Kiev yönetimi orduları ile muhaliflerin orduları Lugansk ve Donetsk cephelerinde savaşıyordu. Yaşanan iç savaşta binlerce sivil yaşamını yitirirken, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleşen barış ve ateşkes toplantılarının sonuncusu geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzlaşı için yoğun çaba gösterdiği müzakerelerin sonuncusunda “Steinmeier formülü” ile taraflar anlaşmaya vardı. Almanya‘nın o dönem Dışişleri Bakanı olan şimdi ise Almanya Cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier’in 2015 yılında sunduğu öneri dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından karşı çıkılması üzerine Kiev yönetimi tarafından kabul görmemişti. Muhalifler ise bütün toplantılarda öneriye sıcak bakmıştı.

Ordular geri çekilecek

Minsk’te gerçekleşen toplantıda Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın garantörlüğünde “Steinmeier formülü” resmen kabul edilirken, Kiev’de bu anlaşmaya karşı çıkanlar hafta içi protesto gösterileri gerçekleştirip polisle çatıştı. Kiev’de durumun sakinleşmesi üzerine anlaşmanın uygulanma planları kamuoyuna açıklanmaya başlandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) özel temsilcisi Martin Sajdik planlamalar hakkında bilgi verdi. Sajdik, Ukrayna ordusu ile muhaliflerin ordularının anlaşmaya göre 7 Ekim Pazartesi günü sabah itibariyle cephelerden çıkacağını, muhaliflerin silahları ve kontrolündeki bölgeleri Kiev yönetimine teslim edeceğini, Kiev yönetiminin ise kısa süre içerisinde yeni anayasa çalışması başlatarak Lugansk ve Donetsk bölgelerine özel statü vereceğini ifade etti.

Çekilme süreci 30 gün olarak belirlendi

“Steinmeier formülü” resmen kabul edilmesinin ardından taraflardan bilgiler kamuoyuna aktarılırken Donetsk ve Lugansk bölgelerinden de art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Muhalifler, anlaşmanın uygulanması doğrultusunda muhalif askerlerin cephelerden çekilmek için tüm çalışmalarını tamamladığını belirtti. Yine muhalifler çekilme süreci hazırlıkları sırasında Kiev yönetimine bağlı orduların kendi milis güçlerini tahrik etmeye çalıştığını iddia ederek Kiev yönetimini anlaşmaya uyması konusunda uyardı. Muhalifler ayrıca kendi istihbaratlarına dayandırdığı açıklamada Kiev yönetimine bağlı ordularının çekilme hazırlıklarına başlamadığını savundu. Diğer taraftan tarafların çekilme sürecinin 30 gün sürmesinin beklendiği açıklandı.

