Ukrayna Ordusu, muhaliflere ait tankların imha görüntülerini yayınladı

Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki Lugansk Bölgesi’nde Rusya yanlısı muhaliflere ait tankların imha görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çatışmaların yaşandığı Lugansk Bölgesi’nde bulunan ve muhalif gruplara ait olduğu tespit edilen üç tankı imha etti. Ukrayna Ordusu’nda görev yapan bir komutan tarafından, Rusya destekli muhaliflere ait üç adet T-72 tankının imha ediliş anının insansız hava aracı (İHA) tarafından çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde tankların yanı sıra sığınakların da topçu ateşine tutulduğu kaydedildi.

"Anlaşmayı daha fazla ihlal etmeyin"

Görüntüyü paylaşan ve ordu mensubu olan Yuriy Mısyagin, gönderiye eklediği açıklamada, "Sınıra 3 kilometre olan alanlara tankları gizlemek gereksizdi. İsyancılar bu askeri mühimmatın fark edilmeyeceğini düşündüler. Ama Ukrayna Ordusu’nun 54. Tugayı öyle düşünmüyordu. Yapılan anlaşmaları daha fazla ihlal etmeyin, barış anlaşmalarına uyun" ifadelerini kullandı.

