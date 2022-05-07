Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü! Pilotun kimliği belli oldu: Dikkat çeken 'Esad' detayı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna ait 5 Mart'ta Ukrayna ordusu tarafından düşürülen savaş uçağının enkazının görüntüleri ortaya çıktı.

EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Uçağın düştüğü yerin yanındaki evde yaşayan Aleksey Petro saldırı yanında yaşadığı büyük korkuyu anlatarak, "Uçak, eve düştü. Parçalar her yere uçtu. Uçağın parçaları eve zarar verdi. Olay bir kaç saniyede oldu. Bodruma kaçtık. Hepimiz korkmuş halde dışarı çıktık. 6 evde yangın çıktı. Evdeki yangını söndürmek için su doldurmaya başladık ve yangını söndürdük. Olayda 1 kişi öldü. Yardımcı pilot öldürüldü, kaptan pilot da esir alındı" ifadelerini kullandı.

ESAD'LA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Uçak pilotu Aleksandr Krasnoyarsk'un ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la çekilmiş fotoğrafları olduğu ortaya çıkmış, Rus pilotun Suriye'de uzun süre görev yaptığı öğrenilmişti. (İHA)

