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Ukrayna ordusunda 5 bin kadın asker cephede görev yapıyor

07.07.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 5 bin kadın askerin cephede görev yaptığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Denis Şarapov, orduda toplam 42 bin kadın askerin yer aldığını belirtti.

Ukrayna ordusunda 5 bin kadın asker cephede görev yapıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık binasında kadın yazlık saha üniformasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Denis Şarapov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 42 bine yakın kadın askerin bulunduğunu belirterek, “Bunların yaklaşık 5 bini cephede yer alıyor ve erkeklerle eşit şartlarda savaşta görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla görevimiz onlara askerlik hizmeti yapmaları için uygun koşullar yaratmak.” dedi.

AA-20230707-31618294-31618291-UKRAYNA_ORDUSUNDA_5_BIN_KADIN_ASKER_CEPHEDE_GOREV_YAPIYOR

Şarapov, kadın askerler için üniformaların önemli bileşenlerden biri olduğunu söyledi. Tanıtım toplantısına kadın ve erkek askeri görevliler de katıldı. (AA)

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