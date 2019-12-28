Ukrayna, Ortodoks dünyasını böldü 

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük merkezlerinden Moskova Patrikhanesi, Ortodoks dünyasının bir diğer önemli merkezi olan Iskenderiye Patrikhanesi ile ilişkileri kopardı. Uzmanlar bu gelişmenin, Ortodoks dünyasındaki en büyük bölünmelerden biri olduğunu söylüyor.

Moskova: Iskenderiye Patriği, yetkisini aştı

Iskenderiye Patriği Teodor'un geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'nin değil Fener Rum Patrikhanesi'nin ruhani alanına girdiğine ilişkin bir karar alması ve Ukrayna'da Fener Patrikhanesi'ne bağlı olarak kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni tanıdığını ve bu kiliseyle ilişki kuracağını açıklaması, Ukrayna'yı kendi alanı olarak gören Moskova Patrikhanesi'nin tepkisine neden oldu. Moskova Patrikhanesi'nin yönetim kurulunun (Kutsal Sinod) yaptığı toplantıda, Iskenderiye Patriği Teodor ile ilişkinin kesilmedi kararı alındı. Iskenderiye Patriği Teodor'un Ukrayna konusundaki kararı Iskenderiye Patrikhanesi'nin kurulunun (Sinod) kararına aykırı şekilde, kendi başına almış olduğunun vurgulandığı kararda, Iskenderiye Patriği'nin bu konuda kararı, bütün usullere aykırı şekilde, tek başına aldığı ifade edildi. Kararda ayrıca, Iskenderiye Patriği'nin isminin, Ortodoks kiliselerinde ayinlerde okunan isim listesinden çıkartılacağı dile getirildi.