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Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı. Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti.

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde 15 Aralık'ta, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden temsilcilerinin katıldığı toplantıyla Ukrayna'da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Poronşenko yarın ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi Bartholomeos Petro Poroşenko

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