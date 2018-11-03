Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı için İstanbul'da imzalar atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile merkezi İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlığını resmiyete dökmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen ve anlaşmayı bu sırada imzalayan Poroşenko, memnuniyetini dile getirdi. Poroşenko, "Ukrayna halkı adına Sayın Patrik Hazretlerine ve Patrikhanenin tüm piskoposlarına Ukrayna milleti ve Ukrayna kilisesinin Tanrı'ya giden yolunu açan bu son derece önemli ve bilge karar için fevkalade müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin Twitter üzerinden de bir mesaj paylaşan Devlet Başkanı, "Bugün tarihi bir gün. Ukrayna ile Fener Patrikhanesi arasındaki işbirliğine yönelik bir anlaşmaya vardık ve bu anlaşmayı Patrik Hazretleriyle imzaladık" dedi.

Poroşenko anlaşmanın bağımsızlık yetki belgesi Tomos'un verilmesine ilişkin hazırlık sürecinin çerçevesini belirlediğini söyledi.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebi 11 Ekim tarihinde kabul etmişti. Kararı "felaket" olarak nitelendiren Moskova, tepki olarak İstanbul'daki patrikhaneyle tüm bağlarını koparma kararı almıştı.