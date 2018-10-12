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Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

12.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini kabul etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

Karar, Moskova'da "felaket" olarak yorumlandı.Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma isteğini kabul etti. Rus Ortodoks Kilisesi kararı “felaket” olarak nitelendirdi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı yineledikleri ve bu talebi uygun gördükleri ifade edildi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını savunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Patrikhane’nin kararını “Bu iyinin kötüye, aydınlığın karanlığa karşı bir zaferidir” diye yorumladı. Poroşenko, Ukrayna’nın 300 yıldan fazladır bu tarihsel anı beklediğini savundu.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne dair aldığı kararının, önümüzdeki yıl mart ayında Ukrayna’da yapılacak başkanlık seçimlerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Halihazırdaki Devlet Başkanı Poroşenko’nun seçimlerde tekrar aday olması beklenirken, Poroşenko’nun seçim vaatleri arasında kilisenin bağımsızlığı da bulunuyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in sözcüsü Alexander Volkov, “Bugün İstanbul Patriği önce kendi, sonra da tüm Ortodoks alemi için felaket kararlar almıştır” dedi.

Kirill, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara destek vermesi nedeniyle tepki toplamıştı. En son geçen ay Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni bağımsız bir kilise olarak tanımaya hazırlandığı gerekçesiyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm diplomatik ilişkilerini fiilen kestiğini duyurmuştu.

AP,AFP,DW/DBN,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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