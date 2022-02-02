Ukrayna parlamentosunda dikkat çeken görüntü! Aralarında Türkiye de var

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimle alakalı her geçen saat yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna parlamentosundan dikkat çeken bir görüntü geldi. Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı. Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekilinin kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtığı görüldü.

ARALARINDA TÜRK BAYRAĞI DA VAR

Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fotoğraf: Reuters



