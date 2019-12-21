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Ukrayna polisinden 715 ekiple dev kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Ukrayna’da elektronik ortamda kumar oynattığı belirlenen mekanlara düzenlenen operasyonlarda 5 bin 300’den fazla salon kapatıldı.Ukrayna’da Ulusal Polis Teşkilatı tarafından ülke genelinde kumar oynattığı tespit edilen mekanlara geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ukrayna polisinden 715 ekiple dev kumar operasyonu

Ukrayna’da elektronik ortamda kumar oynattığı belirlenen mekanlara düzenlenen operasyonlarda 5 bin 300’den fazla salon kapatıldı.
Ukrayna’da Ulusal Polis Teşkilatı tarafından ülke genelinde kumar oynattığı tespit edilen mekanlara geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda elektronik ortamda kumar oynatan 5 bin 300’den fazla salonun kapatıldığı açıklandı. Baskınlar sırasında ayrıca, yasa dışı kumar oynatan 179 kumar salonunun da kapatıldığı ifade edildi. Aralarında 2 bin 300 bilgisayarın bulunduğu elektronik cihazlara da el konuldu. Ülke çapında gerçekleştirilen kumar operasyonlarında 715 ekibin görev yaptığı belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada, 20 Aralık saat 16.00’ya kadar tüm kumar salonlarının kapatılması talimatını vermişti.
Öte yandan Ukrayna’da kumarın yasaklanmasının ardından çok sayıda mekanın spor salonu, elektronik oyun salonu, piyango salonu gibi isimlerle internet üzerinden kumar oynattığı öğrenildi.

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