Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı! NATO'nun tehdidi de çare olmadı Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Ukrayna vatandaşları sosyal medyadan savaş videoları paylaşmaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdiği o anlar saniye saniye kaydedildi. Hava bombardımanı yapan Rus ordusu, helikopterlerle birlikte başkent Kiev'e girdi. Aynı şekilde Doğu'da da çatışmalar var. İşte Rusya - Ukrayna savaşından son gelişmeler...

HELİKOPTERLER KİEV'E DOĞRU HAVALANDI! VATANDAŞ KORKU İÇİNDE

Ukrayna halkı korku içinde evlerinde bekliyor. Rus helikopterlerinin Kiev'e girdiği andaki görüntüleri paylaşıldı. Rusya, karadan olduğu gibi havadan da yoğun bombardımanını sürdürüyor.

NATO'YA CEVAP VERDİLER

Rus ordusunun Kiev'e girme hamlesinin NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına cevap olarak yapıldığı ifade edildi. Putin'in emri sonrasında Rus ordusu Kiev'e girdi.

İKİ HELİKOPTERİ VURDULAR

Ukrayna Silahli Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında iki Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

UKRAYNA, RUS ASKERLERİ REHİN ALDI!

Ukrayna’nın, Rusya’nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.

