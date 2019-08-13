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Ukrayna, Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Ukrayna, Rusya’nın Lviv Konsolosluğunda çalışan bir diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini duyurdu.Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) tarafından yapılan açıklamada ‘istenmeyen kişi’ (Persona Non Grata) ilan edilen diplomatın yasal olmayacak şekilde işe alınmış bir ordu emeklisi olduğunu ve Ukrayna politikacıları hakkında istihbarat topladığı iddia edildi.

Ukrayna, Rusya’nın Lviv Konsolosluğunda çalışan bir diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) tarafından yapılan açıklamada ‘istenmeyen kişi’ (Persona Non Grata) ilan edilen diplomatın yasal olmayacak şekilde işe alınmış bir ordu emeklisi olduğunu ve Ukrayna politikacıları hakkında istihbarat topladığı iddia edildi. Açıklamada, “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen diplomatın makamı ile örtüşmeyen eylemler içerisinde olduğunu doğruladı. Bahsi geçen kişi Ukrayna’dan gönderildi” denildi.

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