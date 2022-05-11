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Ukrayna Rus Gazının Temel Sevkiyat Hattını Kesecek

11.05.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birini Ukrayna üzerinden taşıyan bir geçiş noktasından, gaz akışını askıya alacağını bildirdi ve bundan Moskova'yı sorumlu tuttu. Açıklamada, akışın başka yere taşınacağı belirtildi.

Ukrayna Rus Gazının Temel Sevkiyat Hattını Kesecek

Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birini Ukrayna üzerinden taşıyan bir geçiş noktasından, gaz akışını askıya alacağını bildirdi ve bundan Moskova'yı sorumlu tuttu. Açıklamada, akışın başka yere taşınacağı belirtildi.

Ukrayna’nın doğalgaz sistemini işleten GTSOU, Sokhranivka hattından akışı Çarşamba gününden itibaren durduracağını bildirdi.

Şirket açıklamasında bunun nedeni olarak ‘‘işgal kuvvetlerinin teknik süreçlere müdahalesi’’ yüzünden Novopskov gaz kompresör istasyonunun çalışamayacak durumda olmasını gösterdi. Bu durumda akışın, Ukrayna kontrolündeki topraklarda bulunan Suca fiziksel bağlantı noktasına, geçici olarak kaydırılabileceği belirtildi.

Ancak Rusya’nın gaz ihracatında tekel durumunda olan enerji şirketi Gazprom, tüm akışın Suca bağlantı noktasına aktarılmasının ‘‘teknolojik olarak mümkün olmadığını’’ duyurdu.

Ukrayna, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgaline rağmen Avrupa’ya giden Rus doğalgazı için önemli transit yollarından biri olmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan Novopskov kompresör istasyonu, Rus güçleri ve ayrılıkçılar tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının hemen ardından işgal edilmişti.

GTSOU, bunun Luhansk bölgesindeki Ukrayna gaz geçiş sistemindeki ilk kompresör olduğunu ve günde yaklaşık, 32,6 milyon metreküp gazın transit güzergahını oluşturduğunu, bunun da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazının üçte biri olduğunu belirtiyor.

Rus Gazprom’sa Ukraynalı GTSOU şirketinin, Sokhranivka ara bağlantısından Avrupa’ya gaz akışını durdurması için bir engel olmadığını öne sürdü ve Avrupa’daki alıcılara karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini açıkladı.

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