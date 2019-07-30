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Ukrayna, Rus gemisine ‘resmi olarak’ el koydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 19:40 | Son Güncelleme

Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisine resmi olarak alıkoyma kararı aldı.Ukrayna yargısı geçtiğimiz hafta Ukrayna Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ukrayna’daki İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisi hakkında aldığı kararı yayınladı.

Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisine resmi olarak alıkoyma kararı aldı.

Ukrayna yargısı geçtiğimiz hafta Ukrayna Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ukrayna’daki İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisi hakkında aldığı kararı yayınladı. Ukrayna mahkemesi tarafından yapılan duruşmada Rus gemisinin sahte evraklarla Ukrayna’ya giriş yaptığı belirtilerek, Ukrayna’nın gemiye resmi olarak el koymasına karar verildi. Savcı Anatoli Matios, Rus gemisinden çıkan evrakları ve geminin isim değiştirmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınladı.

Açıklamada ayrıca geminin adının geçtiğimiz Kasım ayında Kerç Boğazı’nda yaşanan gerilim sırasında ’Neyma’ olduğunu fakat yeni isminin ’Nika Spirit’ olarak değiştirildiği ifade edildi. Gemideki 10 personel ise Ukrayna’nın Odesse şehrinden otobüslerle Moskova’ya gönderildi.

25 Temmuz’da Rusya bayraklı Nika Spirit isimli yük gemisi Ukrayna’daki İzmail Limanı’na demirlediği sırada Ukrayna Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alıkonulmuştu. Ukrayna’dan yapılan açıklamada, 122 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki Rus tankerinin Ukrayna’nın Izmail Limanı’na farklı bir isimle giriş yaptığı belirtilmişti.

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