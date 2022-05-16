Ukrayna: “Rus Kuvvetlerini Geri Püskürtüyoruz”

Sumi Bölge Valisi Dmitro Zhivitski, Ukrayna sınır muhafızlarının Pazartesi günü kuzeydoğudaki Sumi bölgesinde bir Rus sabotaj ve keşif grubu tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüklerini açıkladı.

Vali Zhivitski, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus grubunun havan mermileri, el bombaları ve makineli tüfek ateşi koruması altında Ukrayna topraklarına girdiğini ancak sınır muhafızlarının karşılık vermesinin ardından geri çekildiğini yazdı. Reuters, Zhivitski 'nin açıklamalarını teyit edemedi.

Rus kuvvetleri, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra Sumi bölgesine geçti. 8 Nisan'da bölgenin kontrolunu yeniden ele geçiren Ukrayna kuvvetleri, yeni saldırılara hazırlanıyor.

İşgalin başlamasından 80 günden fazla bir süre sonra, Ukrayna bir dizi başarıya imza attı ve Rus komutanları, başkent Kiev'deki ilerlemesini durdurmaya zorladı. Harkiv çevresinde de hızlı kazanımlar elde etti.

Moskova, Ukrayna'daki eylemlerini, ülkeyi faşistlerden kurtarmak için "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Ukraynalı yetkililer de, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Rus güçlerini kuzeydoğudaki Harkiv kentinden geri püskürttüğünü ve bazılarının Rusya sınırına kadar ilerlediğini söyledi.

Gelişmelerin teyit edilmesi halinde bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta sınırdan Ukrayna'ya onbinlerce asker göndermesiyle başlayan çatışmada yaklaşık üç ay sonra Ukrayna lehine ilerlemeye işaret ediyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadim Denisenko, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkiv yakınlarındaki savaş alanlarında, Ukrayna birliklerinin bir karşı saldırı düzenlediğini söyledi.

Denisenko, "Artık durdurulamaz. Bu sayede Rus kuvvetlerinin arkasına geçebiliriz" dedi.

Rusya sınırından yaklaşık 30 mil (50 km) uzaklıkta bulunan Harkiv, haftalarca ağır Rus bombardımanlarına maruz kalmıştı. Ruslar’ın savaşın ilk aşamalarında başkent Kiev'i ele geçirmedeki başarısızlıklarını, Harkiv şehrinden geri çekilmeleri takip etti.

Ancak ülke genelinde binlerce insan öldü, bunların çoğu sivildi, şehirler harabeye döndü ve altı milyondan fazla insan komşu ülkelere sığınmak için evlerini terkederek, Avrupa'da 1990'lardaki Balkan savaşlarından bu yana görülmeyen sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Rusya, sivilleri hedef aldığını reddediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri 127’nci Tugayı’nın 227’nci taburunun Rusya sınırına ulaştığını söyledi.

Harkiv Bölge Valisi Oleh Sinegubov, birliklerin sınırdaki tabelayı tekrar eski yerine koyduklarını söyledi.

Reuters, Ukrayna'nın bu açıklamalarını doğrulayamazken, Rusya sınırına kaç askerin ulaştığı veya nereye ulaştığı henüz belli değil.

Bu bilgilerin doğrulanması, Batılı askeri teşkilatların Moskova'nın Donbas olarak bilinen doğu eyaletindeki taarruzunun durduğunu söylemesinin ardından, kuzeydoğu karşı taarruzunun artan bir başarı elde ettiği anlamına gelecek.

Merkezi Polonya’da bulunan danışmanlık kurumu Rochan’ın Başkanı Konrad Muzika, Ukrayna'nın kazanımlarına şaşırmadığını söyledi.

Ukraynalılar’ın birkaç gündür sınır bölgelerinde bulunduğunu ifade eden Muzika, "Bu sembolik birşey ve kesinlikle piar değeri var ama bu zaten beklenen bir şeydi. " dedi.

Muzika, "Beni yanlış anlamayın, Ruslar sayı açısından hala genel topçu üstünlüğüne sahipler, ancak aynı şeyin kalite için de geçerli olup olmadığından emin değilim" diye ekledi.

Luhansk'ta genel seferberlik ilan edildi

Donbas'taki Luhansk Bölgesi Valisi Serhiy Gaidai, Rus güçlerinin Sieverodonetsk kasabasını ele geçirmeye çalışmasıyla birlikte durumun "zor olduğunu" söyledi.

Gaidai, Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk bölgesindeki Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin liderlerinin "Ya savaş ya da vurul, başka seçenek yok" diyerek, genel bir seferberlik ilan ettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güneydeki Herson şehri çevresinde çatışmalar şiddetlendi ve Rus füzeleri Mikolayiv'in yerleşim bölgelerini vurdu. Reuters bu haberi doğrulayamadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğinde birkaç askeri uzmanın öngördüğü gibi Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini söyledi.

En yoğun çatışmalar İzyum’da

En yoğun çatışma, Rusya'nın Ukrayna mevzilerini füzelerle vurduğunu söylediği Rusya'nın kontrolundaki İzyum kenti çevresinde yaşandı.

Ukrayna'nın askeri görev gücü, Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'teki tüm cephe hattı boyunca 23 köy ve kasabaya ateş ederek sivil bölgeleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna ordusu da Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki çeşitli alanlarda "ilerlemeye devam ettiğini" söyleyerek, geri çekildiklerini kabul etti.

Ukrayna ordusu, şehrin Ruslar’ın eline geçmesinden haftalar sonra birkaç yüz Ukraynalı savaşçının direndiği güneydeki Mariupol limanındaki çelik fabrikalarını Rusya'nın Pazar günü bombalamasında da bir azalma olmadığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Mariupol ve Azovstal'da Ukraynalılar’ı kurtarmak için "çok zor ve hassas müzakerelerin" sürdüğünü söyledi.

