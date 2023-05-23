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Ukrayna, Rus topraklarına girdi! Halk bölgeden tahliye edildi, Vali'den çağrı

23.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ordusuna bağlı bir sabotaj grubunun Belgorod bölgesinde bulunan Grayvoron topraklarına girdiği belirtildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov geçici olarak tahliye edilen bölge sakinlerine ‘henüz eve dönmeme’ çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rus topraklarına girdi! Halk bölgeden tahliye edildi, Vali'den çağrı

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir sabotaj ve keşif grubunun, Belgorod bölgesinde bulunan Grayvoron topraklarına girdiğini ve Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rus güvenlik güçlerinin, grubu etkisiz hale getirmesi için gerekli önlemleri aldığını duyurmuştu.

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RUS VATANDAŞLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Gladkov, Grayvoron’daki son durum hakkında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçici olarak tahliye edilen bölge sakinlerine ‘henüz eve dönmeme’ çağrısında bulundu. Gladkov, “Geri dönmek için gerekli güvenlik sağlandığında sakinleri derhal bilgilendireceğiz. Ne yazık ki dün 1941 doğumlu bir kadın tahliye tedbirleri sırasında hayatını kaybetti. Düşmanın girdiği bu yerleşim yerlerinde yaralı iki sivilin olduğu bilgisi mevcut" ifadelerini kullandı.

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"RUSYA BİRKAÇ KÖYÜ BOŞALTTI"

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan günlük istihbarat raporunda, 19-22 Mayıs arasında Rus güvenlik güçlerinin büyük olasılıkla Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde en az 3 noktada partizanlarla çatıştığı belirtilerek, “Partizanların kimliği henüz doğrulanmadı, ancak Rus rejim karşıtı gruplar sorumluluğu üstlendi. En ciddi olay Grayvoran kasabası yakınlarında meydana geldi. Hafif silahlı çatışmaların yanı sıra, olayların yakınında drone veya dolaylı saldırılarda artış oldu. Rusya birkaç köyü boşalttı ve bölgeye ek güvenlik güçleri konuşlandırdı” denildi.

Ayrıca raporda, Rusya’nın sınır bölgelerinde savaş uçağı kayıpları, demiryolu hatlarına yönelik patlayıcılı saldırılar ve şimdi de doğrudan partizan eylemleri ile giderek birçok alanı kapsayan daha ciddi güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. “Rusya, neredeyse kesinlikle bu olayları, savaşın kurbanı olduğuna dair resmi anlatıyı desteklemek için kullanacaktır” denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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