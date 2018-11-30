16-60 yaş arası kişiler ülkeye giremeyecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Kerç boğazındaki gerginliğin ardından 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişine kısıtlama kararı aldıklarını söyledi.

Kerç boğazında sınır ihlali yapan Ukrayna gemilerinin Rusya tarafından alıkonulmasının ardından ülkede sıkıyönetim kararı alan Kiev'den bir hamle daha geldi.

Poroşenko, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişine kısıtlama getirildiğini belirtti.

Ukrayna'nın ulusal güvenlik becerilerini arttırmaya yönelik bir toplantıda konuşan Poroşenko "Ukrayna'da kayıt için gerekenleri arttırmak istiyorum, özellikle de sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde" dedi.

Poroşenko, kısıtlamayı Twitter hesabından da duyurdu ve bu kararın amacının 'Rusya'nın Ukrayna topraklarında özel birlikler kurmasını' önlemek olduğunu belirtti.



