Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda bilanço: 13 bin ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna-Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır süren ve çok sayıda Ukrayna vatandaşının başka ülkelere göç etmesine sebep olan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 30 bin yaralı var

BM raporunda ölen 3 bin 300 kişinin Ukraynalılardan, 4 bin kişinin Ukrayna ordusundan ve 4 bin 500 kişinin de Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan olduğunu kaydetti.

Yaralılarla ilgili de açıklama yapan BM, yaklaşık 30 bin kişinin çatışmalar yüzünden yaralandığını açıkladı. BM raporunda, 2018 yılında 55 Ukraynalının hayatını kaybettiği ve 224 kişinin yaralandığı, Ukrayna ordusundan 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde yaralı olduğu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan ise 162 kişinin hayatını kaybettiği ve 310 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrılıkçıların, çatışmaların başladığı günden bu yana verdiği toplam kayıp sayısının da 4 bin 700’den fazla olduğu kaydedildi.

