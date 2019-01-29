HABER

Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda bilanço: 13 bin ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna-Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır süren ve çok sayıda Ukrayna vatandaşının başka ülkelere göç etmesine sebep olan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü bildirildi.Yaklaşık 30 bin yaralı varBM raporunda ölen 3 bin 300 kişinin Ukraynalılardan, 4 bin kişinin Ukrayna ordusundan ve 4 bin 500 kişinin de Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan olduğunu kaydetti.Yaralılarla ilgili de açıklama yapan BM, yaklaşık 30 bin kişinin çatışmalar yüzünden yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna-Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır süren ve çok sayıda Ukrayna vatandaşının başka ülkelere göç etmesine sebep olan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 30 bin yaralı var
BM raporunda ölen 3 bin 300 kişinin Ukraynalılardan, 4 bin kişinin Ukrayna ordusundan ve 4 bin 500 kişinin de Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan olduğunu kaydetti.
Yaralılarla ilgili de açıklama yapan BM, yaklaşık 30 bin kişinin çatışmalar yüzünden yaralandığını açıkladı. BM raporunda, 2018 yılında 55 Ukraynalının hayatını kaybettiği ve 224 kişinin yaralandığı, Ukrayna ordusundan 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’ün üzerinde yaralı olduğu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan ise 162 kişinin hayatını kaybettiği ve 310 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ayrılıkçıların, çatışmaların başladığı günden bu yana verdiği toplam kayıp sayısının da 4 bin 700’den fazla olduğu kaydedildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Silivri’de fabrika yangınıSilivri’de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.