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Ukrayna: Rusya için sabotaj hazırlığındaki grup çökertildi

25.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna istihbarat servisi SBU, Moskova'nın talimatları doğrultusunda ülkede sabotaj eylemlerine hazırlanan bir grubun çökertildiğini açıkladı.

Ukrayna: Rusya için sabotaj hazırlığındaki grup çökertildi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın talimatları doğrultusunda ülkede sabotaj hazırlığı içinde olan bir grubun çökertildiğini açıkladı. SBU'nun Salı günü yaptığı açıklamada grubun ülkenin kuzeyinde ve doğusunda yapılan operasyonlar sonucunda çökertildiği belirtildi. Açıklamada grubun Ukrayna'nı "istikrarsızlaştırmak" amacıyla kentlerin altyapısına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Grup koordinasyonunun da Rus özel kuvvetlerince yapıldığı iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik had safhada. Kiev ve Batılı ülkeler Rusya'nın işgal hazırlığında olduğunu savunurken Kremlin bu iddiaları ısrarla reddediyor.

AFP / EC, SSB

Deutsche Welle Türkçe

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