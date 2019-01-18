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"Ukrayna Rusya ile 49 anlaşmayı feshetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin: - "Rusya Federasyonu ile 2'si devletler arası, 25'i hükümetler arası, 19'u kurumlar arası, 3'ü de bölgesel olmak üzere toplam 49 anlaşma feshedildi" - "Şimdi yaklaşık 50 anlaşmanın daha feshedilmesi üzerinde çalışılıyor"

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya ile 49 anlaşmanın feshedildiğini belirterek, 50'ye yakın anlaşmanın daha feshedilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

Ukrinform haber ajansına göre Klimkin, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında geçen yılın değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Rusya ile arasında önceden yaptığı pek çok anlaşmayı feshettiklerini belirten Klimkin, "Rusya Federasyonu ile 2'si devletler arası, 25'i hükümetler arası, 19'u kurumlar arası, 3'ü de bölgesel olmak üzere toplam 49 anlaşma feshedildi. Şimdi yaklaşık 50 anlaşmanın daha feshedilmesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaların feshinin hukuki temelde yapıldığını savunan Klimkin, "Bizim prensibimiz çok basit. Rusya ile savaştan önceki gibi yaşayamayız. Vatandaşlarımızın çıkarlarına yönelik bir yönetim gerçekleştireceğiz. Çünkü onları tehdit altında bırakamayız. Ancak bu çok tutarlı bir şekilde ve net bir stratejik yaklaşım temelinde yapılacak." diye konuştu.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin

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