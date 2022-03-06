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Ukrayna-Rusya Müzakerelerinin Üçüncü Turu Pazartesi

06.03.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın müzakere heyetinden David Arakhamia, görüşmelerin üçüncü turunun Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Rus tarafının açıklaması ise daha belirsiz kaldı

Ukrayna-Rusya Müzakerelerinin Üçüncü Turu Pazartesi

Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinden David Arakhamia, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmaların sona erdirilmesi için başlattıkları müzakerelerde üçüncü turun 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşeceğini açıkladı.

Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin partisinin mecliste grup lideri olan Arakhamia, “Üçüncü tur müzakereler Pazartesi günü gerçekleşecek” dedi. Arakhamia, müzakerelere dair başka ayrıntı vermedi.

Rus tarafının açıklamasında ise belirsiz bir dil kullanıldı. Açıklamada, görüşmelerin Pazartesi günü başlayabileceği duyuruldu.

Rus haber ajansı Interfax, Rus müzakereci Leonid Slutski'nin “Üçüncü tur gerçekten önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Pazartesi günü olması mümkün” dediğini aktardı.

Kiev ve Moskova’dan heyetler, Rusya'nın 24 Şubat'ta komşusuna kapsamlı bir işgal başlatmasından bu yana iki tur görüşme gerçekleştirdi.

Geçen Perşembe günü müzakerelerde taraflar, sivillerin bazı savaş bölgelerinden çıkmasına izin vermek için insani koridorlar açmayı kabul etti. Ancak bu kararın uygulanmasında gecikmeler yaşandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Zelenski’nin ülkeleri arasındaki çatışmada doğrudan NATO’nun yardımını sağlama girişiminin, iki taraf arasındaki müzakerelere yardımcı olmadığını, ancak Moskova'nın üçüncü tura hazır olduğunu söylemişti.

Moskova'nın Ukrayna’ya karşı savaşına sürüklenmekten çekinen NATO, Cuma günü Zelenski'nin ülke üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturma çağrısını reddetmişti.

Bugün erken saatlerde de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Lavrov ile görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun görüşmelerin "bir anlamı" olması halinde gerçekleşeceğini söylemişti.

Kremlin’den dün gelen açıklamada da müzakerelerdeki ilerlemenin Kiev'in Perşembe günü Ukrayna'ya iletilen Moskova'nın savaşın nasıl sona erdirileceği konusundaki tepkisine bağlı olacağı belirtilmişti.

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