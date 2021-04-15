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Ukrayna-Rusya sınırında gerilim Türkiye’yi nasıl etkiler?

15.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon yükseliyor. Türkiye bir yandan Batı'nın desteğini alan Ukrayna merkezi hükümetiyle savunma anlaşmaları yapıyor, diğer yandansa Moskova ve Washington arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor. Gerilimin olası sonuçlarını İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş BBC Türkçe'ye değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim Türkiye’yi nasıl etkiler?

https://www.youtube.com/watch?v=jnLj0WJXdHk

Ukrayna'nın doğusunda, merkezi hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar alevlendi.

Rusya'nın sınıra asker takviyesi yaptığı haberlerinin ardından ABD ve NATO'nun da devreye girmesiyle gerilimin bölgeye yayılma riski doğdu.

Türkiye bir yandan Batı'nın desteğini alan Ukrayna merkezi hükümetiyle savunma anlaşmaları yapıyor, diğer yandansa Moskova ve Washington arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor.

Türkiye'nin Rusya'yı rahatsız eden bir hamlesi de Ukrayna'ya insansız hava aracı satması oldu.

Ukrayna-Rusya geriliminin olası sonuçlarını İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş değerlendirdi.

Haber/Video: Berza Şimşek

Grafik: Mesut Ersöz

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