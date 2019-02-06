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Ukrayna-Rusya sınırında örülen güvenlik duvarının yüzde 30’u tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Ukrayna-Rusya sınır hattında örülen güvenlik duvarının yarısına yakını tamamlandıDönemin Ukrayna Devlet Sınır Servisi Basın Sekreteri Aleg Slobodyan, Rusya sınırına 2014 yılında yapımı başlanılan ancak bitirilemeyen güvenlik duvarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya sınırında örülen güvenlik duvarının yüzde 30’u tamamlandı

Ukrayna-Rusya sınır hattında örülen güvenlik duvarının yarısına yakını tamamlandı
Dönemin Ukrayna Devlet Sınır Servisi Basın Sekreteri Aleg Slobodyan, Rusya sınırına 2014 yılında yapımı başlanılan ancak bitirilemeyen güvenlik duvarının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Slobodyan, “Bu proje finans gücüyle doğru orantıda ilerliyor. Şu an itibariyle projenin yüzde 30’u bitmiş durumda” dedi. Projenin Harkov bölgesindeki kısmının tamamen bittiğini belirten Slobodyan, Harkov bölgesinde neredeyse hiç sınır ihlalinin yaşanmadığını kaydetti.

Bütçe eksikliği ve yolsuzluklar sebebiyle duvar bitmiyor
Projenin ağır ilerlemesi konularına da değinen Slobodyan, “2015-2017 yılları arasında proje tam manasıyla finanse edilemedi. Gecikmelerle ilgili eğer askeri personelin bir ihmali olduğu ispatlanırsa, Ukrayna kanunları önünde hesap verirler. Ama her ne olursa olsun bu durum projeyi etkiyemeyecek. Proje çok önemli ve bitmek zorunda” ifadelerini kullandı.
Projeye ayrılan fonda 900 bin dolarlık yolsuzluk vakası yaşanmış ve projenin sorumlularından olan Aleksandır Timonuk, Vladimir Tselko ve Vyeçeslav Maydonoviç’in de aralarında olduğu toplam yedi kişi tutuklanmıştı.
2018’in Kasım ayında projenin 2021’e uzatılması kararını alan Ukraynalı yetkililer, 2019 devlet bütçesinden de proje için 14,8 milyon dolar ayırdı.

Ukrayna-Rusya sınırında örülen güvenlik duvarının yüzde 30’u tamamlandı

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