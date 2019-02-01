Moskova’da gözaltında tutulan Ukraynalı denizcilerden 3’ünün sağlık durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Ukrayna ile Rusya arasında meydana gelen Kerç Boğazı gerginliği sonrası Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı askerler adına ombudsman olarak atanan Ludmila Denisova, Rusya’nın elindeki 3 askerin durumunun kötüye gittiğini açıkladı. Denisova, sağlık durumları kötüye giden askerlerin isimlerinin ise Volodymyr Tereshchenko, Vyacheslav Zinchenko ve Viktor Bespalchenko olduğunu belirtti. Denisova, Rusya adına ombudsmanlık görevini yürüten mevkidaşı Tatyana Moskalkova’ya mektup yazarak gözaltında bulunun ve sağlık durumları kötüye giden 3 asker için tıbbi yardım talebinde bulunduklarını ifade etti.

Kasım ayının sonlarında Azak denizinde Rusya ile Ukrayna arasında çıkan krizde Ukraynalı askerlerin üzerine ateş açılmış ve toplamda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra Moskova’da hakim karşısına çıkarılan denizci askerler, mahkemenin aldığı kararla Lefortova hapishanesine gönderilmişlerdi.

