Ukrayna Rusya'ya karşı harekete geçti! Liste ortaya çıktı

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına ve bir kopyası da Savunma Bakanlığına verilen mektupta, Ukrayna’nın, Almanya’dan beklediği silahların listesinin de yer aldığı belirtildi.

Haberde, mektupta istenen silahların savunma amaçlı olduğunun vurgulandığı aktarılarak, bu talebin gergin durum ve Rus tehdidinden dolayı bir an önce işleme alınmasının istendiği ifade edildi.

Habere göre listede, orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri, mikrodalga imha sistemi ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazı, gözetleme kameraları, dijital telsizler, mayın imha sistemleri ve radar istasyonları gibi bir çok silah ve askeri malzeme yer alıyor.

ALMAN HÜKÜMET YETKİLİLERİ SİLAH GÖNDERİMİNİ REDDEDİYOR

Alman hükümet yetkilileri kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini vurgulayarak, Ukrayna’ya silah vermeyi reddediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 Şubat’ta ABD Başkanı Joe Biden ve 10 Şubat’ta Baltık ülkelerinin liderliyle bir araya gelecek, ardından Kiev ve Moskova'da görüşmeler yapacak.

TUTUM DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRMEYECEKLERİ MERAK KONUSU

Bu temasların ardından Alman hükümetinin Ukrayna’ya silah göndermesine ilişkin tutumunun değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Öte yandan ülkede bazı siyasiler, Ukrayna’ya silah verilmesini, bazı siyasilerde silah verilmemesini savunuyor. (AA)

