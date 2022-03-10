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Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor

10.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Şevçenko, Rusya'nın IMF'ye olan erişiminin kesilmesi ve kart ödemelerinin sona erdirilmesi gibi Rusya'ya yeni yaptırımların getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle sorulara email ile yanıt veren Şevçenko, yaptırımların ertelenmesinin "daha fazla çocuğun ve vatandaşın hayatını kaybetmesine" yol açtığını aktardı.

Şevçenko'ya göre Rusya eninde sonunda savaş yüzünden yol açtığı zararın bedelini ödemeli:

"Çok yüksek meblağlara ihtiyacımız olacak. Uluslararası organizasyonların kredileri ve ödenekleri ile bu sağlanabilir, başka ülkelerin direkt yardımlarıyla da... Ancak bunun büyük bir kısmı, saldırgan ülke tarafından karşılanmalı; buna müttefik ülkelerdeki şu an dondurulmuş olan fonlar da dahil."

Rusya'nın çoğunun ülke dışında olduğuna inanılan 630 milyar dolarlık döviz rezervi, ABD, AB ve diğer ülkeler tarafından devreye alınan yaptırımlar yüzünden dondurulmuş durumda.

Harkov'deki bir hükümet binası

Merkez Bankası çalışanları sığınaklarda iş yapıyor

Şevçenko'nun Rusya'ya yönelik uygulanmasını talep ettiği diğer yaptırımlar arasında Refinitiv ve Bloomberg gibi terminallerdeki finansal işlemlere son verilmesi; Batı'daki bankaların Rus bankalarıyla işlem yapmasının yasaklanması; Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Vietnam'ın Rus ödeme sistemi Mir'i bloke etmesi yer alıyor.

Ukrayna Merkez Bankası'nın başkanı, uygulanan yaptırımların etkisinin Rusya'nın mali sistemine zarar vermesi açısından şimdiden görüldüğünü dile getirdi.

Ayrıca Ukrayna Merkez Bankası tarafından kurulan iki özel hesaba şimdiye kadar 350 milyon dolar değerinde bağışın yapıldığını açıkladı.

Bu hesaplar farklı döviz kurlarında orduya bağış yapılabilmesi için 24 Şubat'ta açılmıştı.

Şevçenko, ülkesinin mali sisteminin savaş sırasında sürdürülmesi için ekibinin yeraltındaki sığınaklardan çalıştığını vurguladı.

Elektronik ödeme sistemlerinin ve ATM'lerin halen çalıştığını vurgulan Şevçenko, çatışma bölgeleri dışındaki yerlerde nakit sıkıntısının yaşanmadığını dile getirdi:

"Ukrayna bankacılık sisteminin sıkıyönetim altında bile istikrarlı olduğunu gururla söyleyebilirim."

https://www.youtube.com/watch?v=xMSpY7ZB0e0

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Rusya Ukrayna
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