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Ukrayna: Rusya'nın sınırdaki askeri gücü ne kadar büyük?

28.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 100 bin Rus askeri Ukrayna sınırında konuşlanmış durumda.

Ukrayna: Rusya'nın sınırdaki askeri gücü ne kadar büyük?

Rusya, tank ve topçulardan askeri mühimmat ve hava gücüne kadar tam donanımlı yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına çekti, fakat hala işgal planı olmadığı konusunda ısrarcı.

Ukrayna yakinlarinda

Askerler hareket halinde

Yaklaşık 35 bin Rus personeli kalıcı olarak Ukrayna topraklarının yakınında konuşlanmış durumda.

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü, Ukrayna sınırı yakınında konumlanan Rostov'daki eğitim alanına giden askeri birliklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Bölgeye yeni ulaşan bazı birlikler Uzak Doğu Rusyası'ndan, neredeyse 6 bin 500 kilometre uzaklıktan geliyor.

Kuzey, güney ve doğudan Ukrayna'nın etrafına yayılan Rus askerlerinin sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor.

Ancak CNN'in Ukrayna'dan yapılan bir değerlendirmeden aktardığına göre, bölgede 106 bin kara birliği, 21 bin deniz ve hava kuvvetleri personeli bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Salı günü, "Gelen istihbarat, Ukrayna sınırında 60 Rus savaş grubu olduğu konusunda çok açık" demişti.

Düzenli Rus birliklerine ek olarak, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaklaşık 15 bin Rus ayrılıkçının bulunduğu tahmin ediliyor.

Rus askerlerinin konumlandığı yerler haritası

Fakat bazı Batılı analistler, net bir şekilde "Rusya bir kara işgali için gereken her şeyi tamamladı" denilemeyeceğini belirtiyor.

Analistler, bazı bölgelerde tamamen sahra hastanelerinin bulunmadığını, sağlık personelinin gelişinin Rusya'nın saldırıya hazır olduğunu gösterebileceğini söylüyor.

Kuşbakışı görünüm

Uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerine dair ek ipuçları sağlıyor.

Birliklerin varlığı bazen çadırların renginden anlaşılabiliyor.

Kullanılan çadırlar ısıtılır, bu da üstlerindeki karı eritir ve çadırlar yukarıdan daha koyu renk görünür.

Rusya

Zırhlı araçlar şeklinden ayırt edilebiliyor.

Ayrıca lastik izleri veya çamur, araçların hareket halinde olduğunu gösteriyor.

Smolensk'teki Rus birlikleri

Belarus'a giden birlikler var

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin'i destekliyor ve Ukrayna başkenti Kiev'in Belarus sınırına uzaklığı 150 kilometreden az.

10-20 Şubat tarihleri arasında en üst seviyelere çıkacak olan askeri tatbikat için birkaç bin kişilik Rus kuvveti Belarus'a gitti.

Batılı gözlemciler bu tatbikatın Ukrayna'ya karşı bir saldırının provası olabileceğini söylüyorlar.

Rusya'nın zırhlı araçlar, tanklar ve roket sistemleri dahil, bölgeye giden askeri mühimmatını gösteren görseller internette yayımlandı.

https://twitter.com/CITeam\_en/status/1483748997089083393?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483748997089083393%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fpaperusercontent.com%2Fintegrations%2Fembed%2Fiframe%2Ftweet%3Fid%3D1483748997089083393

Rusya, hava savunma sistemleri, mühimmat ve tıbbi destekle birlikte gelişmiş Su-35 savaş uçaklarının Belarus'a konuşlandırıldığını duyurdu.

Denizdeki hazırlıklar

Rusya, bu aydan başlayarak Şubat ayına kadar Atlantik'ten Pasifik'e kadar dünya çapında deniz tatbikatları düzenliyor.

Bu tatbikatın sayıları ise şu şekilde;

  • 140 gemi ve destek aracı
  • 60 uçak
  • 10,000 personel

Ana savaş tankları, personel ve zırhlı araçları indirme kapasitesine sahip altı Rus donanması gemisi, Akdeniz'de tatbikat yapmak üzere Manş Denizi'ni geçti.

Fakat hedefin Karadeniz ve Ukrayna kıyıları olup olmadığı kesin değil.

Bazı analistlerse, Rus birliklerinin amfibi iniş yapmasının son derece zor olacağını ve deniz kuvvetlerinin, Ukrayna kuvvetlerini karadan olası bir saldırı yapma yolundan uzaklaştırmak için bir "aldatmaca" olabileceğini söylüyorlar.

*Gra*fikler: Sandra Rodriguez Chillida ve Prina Shah

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