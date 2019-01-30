Ukrayna Rusya’ya bağlı seçim sandıklarını kaldırma kararı aldı

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, önümüzdeki Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Rusya’da seçim sandığı kurulmayacağını, Ukrayna vatandaşlarının güvenliği için seçim sandıklarının Gürcistan, Kazakistan, Finlandiya büyükelçiliklerine yönlendirileceğini duyurdu.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, önümüzdeki Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Rusya’daki sandıkların kaldırılacağını duyurdu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, güvenlik riski nedeniyle Rusya’daki sandıkların Gürcistan, Kazakistan ve Finlandiya büyükelçiliğine taşınacağı ve seçmenlerin buralarda oy kullanılabileceği aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Rusya’daki sandıkların toplatılması ve kurulmaması kararının en önemli sebebi elbette güvenlik. Biz esas olarak idari ve propaganda baskısına rağmen seçim listelerinde isimleri olan Ukrayna vatandaşlarının güvenliklerinden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Klimkin, Rus Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) seçmeni baskı altında tutmayacağının garantisinin verilemeyeceğini sözlerine ekledi.

