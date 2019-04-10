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Ukrayna Rusya'ya yaptırımları genişletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Ukrayna Rusya'ya yaptırımları genişletti

KİEV (AA) - Ukrayna hükümeti, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları genişletme kararı aldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptırımların genişletilmesini içeren "Rusya'da üretilen, Ukrayna'ya ithal edilmesi yasaklanan mallar listesinde değişiklik yapılması hakkındaki karar"ın onaylandığını belirtti.

Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'dan alınan demir yolu işlerinde kullanılan elektronik malzeme, otomasyon ve haberleşme cihazı, vagonlar için bazı yedek parçaların da yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

Yiyecek-içecek paketlemede kullanılan Rus malı şişe, teneke kutu ve benzeri ambalaj ürünleri de yaptırıma tabi olan ürünler listesinde yer aldı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

Rusya ise 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

Geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'ya yönelik toplam 294 kurum ve 843 şahsı kapsayan ilave yaptırımları yürürlüğe koyan kararnameyi imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna yaptırım

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