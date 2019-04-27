Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yeni ve çok etkili bir yaptırım paketinin hazırlandığı bildirildi.

Basına açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, "Kiev, Kerç Boğazı krizinden sonra uygulama kararı aldığı şahsi yaptırımlar gibi bir paket hazırlamıyor. Diplomatlarımız çok daha etkili ve ekonomi merkezli ciddi bir paket üzerinde çalışıyor. Şu an detayları açıklayamam. Hapishanede esir olarak tutulan denizcilerimiz, Rusya yönetimi tarafından kendi çıkarına anlaşmalar yapılabilmesi için koz olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Rusya, çatışmaların sürdüğü Donbas Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlara uygulanacak olan ve Rusya pasaportu alımını kolaylaştıran sürecin başladığını duyurmasının ardından Ukraynalı yetkililer, tüm dünya ülkelerini buna sessiz kalmamaya ve diplomatik olarak yeni yaptırım paketleri aracılığıyla Rusya’ya bir tepki koymaya çağırmıştı.

