Ukrayna, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

KİEV (AA) - Ukrayna, Rusya'dan 294 kurum ve 843 şahsa daha yaptırım uygulama kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımları yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Rusya'dan toplam 294 kurum ve 843 şahsı kapsayan ilave yaptırımların, "Ukrayna'ya yönelik saldırgan adımlara katkı sağlayan veya bilfiil destekleyen şahıs ve kurumları" hedef aldığı belirtildi.

İmzalanan kararnameyle, Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi İgor Seçin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'in yanı sıra Kerç Boğazı'na inşa edilen köprü projesinde yer alan bazı şirketler de yer aldı.

- Rusya ile Ukrayna'nın "yaptırım düellosu"

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.