HABER

Ukrayna, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı

KİEV (AA) - Ukrayna, Rusya'dan 294 kurum ve 843 şahsa daha yaptırım uygulama kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımları yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Rusya'dan toplam 294 kurum ve 843 şahsı kapsayan ilave yaptırımların, "Ukrayna'ya yönelik saldırgan adımlara katkı sağlayan veya bilfiil destekleyen şahıs ve kurumları" hedef aldığı belirtildi.

İmzalanan kararnameyle, Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi İgor Seçin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'in yanı sıra Kerç Boğazı'na inşa edilen köprü projesinde yer alan bazı şirketler de yer aldı.

- Rusya ile Ukrayna'nın "yaptırım düellosu"

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

Rusya ise 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko’nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev yaptırım listesine alınmıştı.

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Tarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildiTarsus'ta şehit ailelerine tapuları törenle verildi
Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (2)Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Poroşenko Rusya Seçin Ukrayna yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk görüntüler geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.