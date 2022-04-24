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Ukrayna sadece başlangıç! Rus komutan işaret etti: Putin'in işgal listesindeki bir sonraki ülke...

24.04.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal listesindeki bir sonraki ülkenin Moldova olduğu iddia edildi. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev'in özerk bölge Transdinyester'i işaret etmesi Moldova'ya operasyon sinyali olarak yorumlandı.

Ukrayna sadece başlangıç! Rus komutan işaret etti: Putin'in işgal listesindeki bir sonraki ülke...

Herkes, Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunup tüm dünyayı ayağa kaldıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir sonraki planını merak ediyor. Bir Rus generalin açıklamasının ise Moskova'nın Ukrayna'dan sonraki planına dair ipuçları verdiği şeklinde yorumlandı. İddialara göre, Putin'in başlattığı işgal Ukrayna ile sınırlı kalmayacak.

NewsAU'nun haberine göre; Ukrayna sınırındaki küçük bir ulus, üst düzey bir Rus generalden gelen yorumlar sonrası Putin'in işgal edeceği bir sonraki yer almaktan korkuyor.

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Rus ordusunun hem doğu hem de güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamaya çalışacağını söyleyen Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarmanın tek yolu Transdinyester'e girmektir" dedi.

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Moldova'daki Transdinyester bölgesi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moskova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği küçük bir ayrılıkçı bölge olarak biliniyor. Transdinyester, 2014 yılında Kiev'den ayrılan Donetsk ve Luhansk'ın Rusça konuşulan bölgeleriyle benzerlikler taşıyor.

Moldova ise Rusça konuşanların baskı altında olduğu iddiasını reddediyor.

MOLDOVA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Moldova Dışişleri Bakanlığı da yapılan yorumlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, "Biz Rusya tarafından bu yönde yapılan açıklamaları asılsız görüyoruz. Rusya'nın bu açıklamaları, bizim uluslararası arenada tanınmış ulusal egemenlik ve bağımsızlığımıza saygı duyan tutumla çelişiyor" denildi.

Moldova'nın yeniden entegrasyon politikaları bürosu ise yaptığı ayrı bir açıklamada, Minnekaev'in ifadesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Moldova'daki tüm insanların haklarına, kökenlerine bakılmaksızın saygı gösterildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Moldova Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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