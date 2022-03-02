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Ukrayna saldırısı TBMM’de görüşülüyor

02.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Rusya’ya yaptırım uygulayamaması ve Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’dan Türk vatandaşlarını savaş başlamadan tahliye etmemesi bugün TBMM’deki gizli oturumda en önemli tartışma başlıkları.

Ukrayna saldırısı TBMM’de görüşülüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini bilgilendirmek üzere yerini aldı. TBMM Genel Kurulu, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetiminde açıldığında ilk önce AK Parti Grubu’nun “gizli oturum” yapılması için sunduğu önergesi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Çavuşoğlu’nun yapacağı bilgilendirme ve sonrasında muhalefet eleştirileri basına ve kamuoyuna kapalı şekilde gerçekleşecek.

CHP Grup Başkanvekiili Özgür Özel, gizli oturum öncesinde kameralar karşısına geçti ve muhalefetin görüşü alınmadan AK Parti Grubu’nun gizli oturum kararı almasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı güvenlik zirvesinde AK Parti yöneticileri katılımı söz konusuyken TBMM’ye ancak bugün CHP olarak dünkü başvuruları ardından bilgilendirme kararı alınabildiğini anlatan Özel, Türkiye adına Erdoğan’ın “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saldırılması kabul edilemez” açıklamasına rağmen Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulayamadığını söyledi.

Özel, Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesinde ise çok geç kalındığını ve bu nedenle savaş atmosferinde mahsur kalan vatandaşlar için hayati tehlike oluştuğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ekranlara her akşam çıkmasına rağmen tahliyeler konusunda iyi yönetim sergilenmediğini kaydeden Özel, “AK Parti’nin algı operasyonu yürüttüğünü” eleştirisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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