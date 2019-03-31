Ukrayna sandık başına gidiyor, anketlerde ünlü komedyen Zelenskiy önde

Ukrayna'nın en zengin kişilerinden biri olan, daha önce Devlet Güvenlik Konseyi sekreterliği, dışişleri ve ekonomi bakanlığı yapan Poroşenko, 2014 yılındaki kanlı çatışmaların ardından devlet başkanı seçilmişti. Değişim özlemiyle o zaman meydanlara çıkan Ukraynalıların umut olarak gördükleri Poroşenko, 5 yıllık görev süresi boyunca ciddi bir kesimde hayal kırıklığı yarattı.

Geçen Kasım ayında Azak Denizi'nde Rusya ile yaşanan kriz sonrası geçici sıkıyönetim ilan eden, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'dan bağımsızlığını sağlayarak tarihi bir adım atan Poroşenko'nun sloganı da "Ordu, dil, inanç".

5 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Poroşenko, seçimleri Ukrayna'nın egemenliği için "beka meselesi" olarak yansıtıyor ve seçmenden "Rusya tehdidine karşı ülkenin ulusal güvenliğinin devamı" için oy istiyor.

Batı eksenine kayan, "Avrupalılaşmak" adına Sovyet geçmişinin izlerini silmek ve Rusya ile bağlarını koparmak için radikal adımlar atılan ülkede, adayların birçoğu propagandalarını Rusya karşıtlığı üzerinden yürütüyor.

Geçmiş yıllarda yaşadığı iç karışıklıkların etkileri hala devam eden, Batı ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine sahne olan Ukrayna'da iktidar 2014 yılında değişmişti.

Ukrayna'yı AB ve NATO üyesi yapmayı vadeden Poroşenko, yalnızca ülkesini değil, "tüm Avrupa uygarlığını Rusya'nın saldırganlığından korumak" için iktidarının devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan "vatansever" imajı, "Putin düşmanlığı", orduyu güçlendirmesi, Ukrayna vatandaşları için AB ile vizesiz seyahat hakkı elde etmesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya'dan bağımsızlığını sağlaması ise Poroşenko'yu hâlâ seçim yarışının içinde tutuyor.

Ukraynalı lider, savunma sanayinde Rusya bağlantılı yolsuzluk iddiaları nedeniyle de seçim öncesi bazı radikal kesimlerin hedefinde. Moskova yanlısı iktidarın devrildiği 2014'teki "Maydan" olaylarında aynı safta olduğu aşırı sağcı grupların büyük bölümü, bugün yolsuzluklara savaş açmadığı gerekçesiyle Poroşenko'nun karşısında.

Başkanlığı döneminde halkın zorunlu harcamalarına yapılan fahiş zamlar, yolsuzlukların üzerine yeteri kadar gitmemekle suçlanması, yakın çevresinin adının yolsuzluklara karışması, söz vermesine rağmen ülkenin doğusundaki savaşı sonlandıramadığı yönündeki eleştiriler, Poroşenko'nun seçim yarışında en önemli dezavantajları.

Halkın en çok mustarip olduğu elektrik, su, doğal gaz dağıtımı gibi kamu hizmetlerindeki zamları sonlandırarak, fiyatları indirme sözü veren Timoşenko, "Kırım'ı geri alacağız" diyerek milliyetçi seçmene de seslenmeyi ihmal etmedi.

Ukrayna'yı yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçirme vaadinde bulunan 58 yaşındaki siyasetçi, "Tek bir kişinin makam odasında, başka birilerinin etkisi altında millet adına karar alması geleneğine devam mı edeceğiz?" diyerek, "oligarşiyle mücadele" vurgusu yapıyor.

Daha önce iki kere başbakanlık koltuğuna oturan Timoşenko, başkanlık yarışında 2010 seçimlerinde Yanukoviç'e, 2014'te Poroşenko'ya karşı kaybetmişti.

Ukrayna'da 2004 yılındaki Turuncu Devrim'in liderlerinden olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko da seçimin en güçlü adaylarından biri. Vatan (Batkivşina) Partisi lideri Timoşenko, "Ukrayna için yeni rota" başlıklı programıyla uzun süre önce seçim kampanyasını başlattı.

Bazı muhalif isimler, seçim arifesinde emekli ikramiyesi dağıtma kararını "seçim rüşveti" olarak yorumladı. Poroşenko ise bunun "yoksullukla mücadele stratejisi" olduğunu savundu.

Poroşenko'nun seçim öncesi dikkat çeken diğer bir adımı ise, emeklilere ikramiye sözü vermesi oldu.

Kimi analistler, bugün toplumdaki eğilimleri dikkate alarak Rusya karşıtı söylemleri de kullanan Timoşenko'nun, seçilmesi halinde ise Moskova'ya karşı daha yumuşak politikalar izleyebileceğini tahmin ediyor.

Hanelerin kullandığı doğal gazı yarı yarıya ucuzlatma, maaşları Polonya'daki seviyeye çıkarma, kredi faizlerini düşürme, Sovyetler Birliği sonrası halkın eriyen mevduatlarını geri verme gibi vaatleri olan Timoşenko, rakipleri tarafından popülist olmakla eleştiriliyor.

Timoşenko, 2005'te kısa bir süre ve 2007-2010 yılları arasında başbakanlık yaptı. Rusya'dan doğal gaz alımında yolsuzluklara karıştığı iddiası nedeniyle bazı kesimlerin "gaz prensesi" lakabını taktığı Timoşenko, Rusya yanlısı Yanukoviç iktidarı döneminde hapse girdi.

KOMEDYEN ZELENSKİY'NİN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ

Ukrayna'da bu seçim sürecinin kuşkusuz en büyük sürprizi, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'nin siyaset sahnesinde yükselişi oldu.

Hiçbir siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy, kısa süre içinde seçimlerin en büyük favorisi haline geldi.

41 yaşındaki Zelenskiy, ülkenin en ünlü komedyeni. Uzmanlık alanı siyasi hiciv olan Zelenskiy'nin "Kvartal-95" adlı komedi programı milyonlarca Ukraynalıyı ekranlara kilitliyor.

Ülkede bir dönem sevilerek izlenen "Halkın Hizmetkârı" adlı televizyon dizisinde Zelenskiy, devlet başkanı olan bir tarih öğretmenini canlandırıyor. Zelenskiy'nin bu dizide oynadığı Vasiliy Petroviç Goloborodko karakteri, Ukrayna halkının özlemini çektiği dürüst, rüşvet almayan, örnek bir devlet başkanı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Zelenskiy'nin devlet başkanı adayı olduğu Halkın Hizmetkârı (Sluga Narodu) Partisi, kısa sürede ülkede popüler hale gelmesini de bu diziye borçlu.

Seçim sürecindeki başarısında dizinin rolünü kabul eden ünlü komedyen, "Canlandırdığım karakterle ben tabii ki farklı kişileriz. Ama bu karakterle aynı ahlaki değerlere sahibim" diyor.