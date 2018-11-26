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Ukrayna savaş durumuna geçmeyi görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 01:17 | Son Güncelleme

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından ülkesinin savaş durumuna geçmesinin önerildiğini açıkladı

MOSKOVA (AA) – Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin savaş durumuna geçmesi için toplantı yapılacağını bildirdi.

Turçinov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun topladığı savaş kabinesinde Azak Denizi’nde meydana gelen hadise ile ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığının rapor verdiğini aktardı.

Toplantıda Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine yaptığı müdahalenin "askeri saldırı eylemi" olduğunun vurgulandığını belirten Turçinov, "Toplantıda ülkede savaş durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanması önerildi." dedi.

Turçinov, toplantının bu gece gerçekleşeceğini dile getirdi.

Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.j

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

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