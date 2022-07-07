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Ukrayna savaşı: 21 bin savaş suçu iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı

07.07.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rusya tarafından işlendiğini iddia ettiği 21 bin savaş suçu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Ukrayna savaşı: 21 bin savaş suçu iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rusya tarafından işlendiğini iddia ettiği 21 bin savaş suçu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Askeri savcı General Irina Venediktova, BBC'ye yaptığı açıklamada, her gün makamına 200 ila 300 savaş suçu işlendiğine dair ihbarlar geldiğini belirtti.

Duruşmaların çoğunlukla sanıkların gıyabında yapılabileceğini söyleyen Venediktova, kovuşturmaların yapılmasının bir adalet meselesi olduğunu savundu.

Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmişti. Kremlin, savaş suçu işlediği yönündeki tüm iddiaları reddediyor.

BBC Dünya Servisi'nin Outside Source programına konuşan Irina Venediktova, sivilleri öldüren, sivillere işkence ya da tecavüz eden Rus askerlerinin mahkeme önüne çıkmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu.

Toplu mezarlar

Ekibinin Ukrayna genelinde araştırmalar yaptığını söyleyen Venediktova, tüm iddiaların etkin ve düzgün biçimde araştırılmasının ise bazı bölgelere erişim olmadığı için mümkün olamadığını belirtti.

Venediktova'nın burada Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında işlendiği iddia edilen suçları kast ettiği sanılıyor.

Irina Venediktova, Mayıs ayında yaklaşık 600 şüphelinin tespit edildiğini, 80 kişi hakkında da kovuşturmanın başladığını söylüyor.

Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri olan Vadim Shishimarin, Mayıs ayında bir sivili öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ukrayna Buça'da, Borodyanka'da ve başkent Kiev yakınlarındaki kısa süre Rus işgali altında kalan diğer bazı kentlerde toplu mezarlar bulduğunu söylüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak tarif etmiş, soruşturmalara yardımcı olmaları amacıyla dedektiflerden oluşan en geniş ekibini ülkeye yollamıştı.

Moskova defalarca sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

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Rusya Ukrayna
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