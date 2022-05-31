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Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak

31.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yıl sonuna dek Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı. Birliğin, Ukrayna'yı işgale sonrası Rusya'ya yönelik açıkladığı altıncı yaptırım paketi kapsamında en büyük Rus bankalarından Sberbank, para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak. Rus devletinin kontrolündeki televizyon kanallarından üçü yasaklanacak.

Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yıl sonuna dek Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı. Birliğin, Ukrayna'yı işgale sonrası Rusya'ya yönelik açıkladığı altıncı yaptırım paketi kapsamında en büyük Rus bankalarından Sberbank, para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak. Rus devletinin kontrolündeki televizyon kanallarından üçü yasaklanacak.

AB'nin kararlarını, Brüksel'deki Liderler Zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kamuoyuna duyurdu.

Von der Leyen, "Liderlerin altıncı yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmalarına çok sevindim" dedi.

Michel ise yeni yaptırımlarla Rusya'nın "savaş makinasının" finansmanında kullandığı gelirlerinin önemli oranda azalacağını söyledi.

AB petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini, doğal gaz ihtiyacının da yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan sağlıyor.

Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti karardan muaf tutuldu

Macaristan başta olmak üzere bazı AB üyeleri Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması teklifini, kendilerine danışmadan hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.

AB'nin altıncı yaptırım paketi kapsamında Macaristan, Slovakya ve Çekya şimdilik petrol ithalatı yasağından muaf tutuldu.

Ancak bu ülkelere ne kadar ek süre verileceği henüz belirsiz.

Öte yandan AB ülkeleri, yaptırım paketi dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı. Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar euro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.

AB Liderler Zirvesi

AB Liderler Zirvesi sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, birliğin Rusya ve Belarus'a baskıyı artırmakta kararlı olduğu kaydedildi.

Rusya'ya Ukrayna topraklarından derhal ve koşulsuz olarak geri çekilme çağrısı yapıldı. Kremlin'den, Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurması istendi.

Bildirgede, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan, Ukraynalı mültecilere destek için yeni planlar hazırlaması istendi.

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