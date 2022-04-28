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Ukrayna Savaşı: Biden, Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım açıkladı

28.04.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna için 33 milyar dolarlım askeri, ekonomik ve insani yardım talep etti. Ancak ABD Başkanı ülkesinin "Rusya'ya saldırmadığı" konusunda ısrar etti.

Ukrayna Savaşı: Biden, Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna için 33 milyar dolarlım askeri, ekonomik ve insani yardım talep etti. Ancak ABD Başkanı ülkesinin "Rusya'ya saldırmadığı" konusunda ısrar etti.

Biden, Kongre üyelerinin Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak paketi onaylamalarının "kritik" olduğun söyledi.

Kongre'ye sunulan öneride 20 milyar dolardan fazla askeri, 8,5 milyar dolar ekonomik ve 3 milyar dolar insani yardım öngörülüyor.

Biden "Ucuz değil. Ancak saldırganlığa boyun eğmemiz çok daha maliyetli olacak dedi.

Paket, Washington'ın Ukrayna'ya yardımında önemli bir artış anlamına geliyor.

Biden, ülkesinin şu ana dek Kiev'e verdiği yardımların, Rusya'nın Ukrayna'ya konuşlandırdığı her tank için 10 tanksavar anlamına geldiğini söyledi.

Ancak Biden, sert söylemine karşın ülkesinin Rusya'ya saldırmadığını savundu. ABD Başkanı "Ukrayna'nın kendisini Rus saldırısına karşı savunmasına yardımcı olyuoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Sözcü, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin "kıtanın güvenliğini tehdit ettiğini" vurguladı.

Biden konuşmasında, nükleer çatışma kaygılarına da değindi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna için "ciddi" bir nükleer savaş riski uyarısı yapmış ve "bunun hafife alınamayacağını" söyemişti.

ABD Başkanı ise "Kimse, nükleer silahların kullanımı konusunda boş yorumlar yapmamalı" dedi.

Biden ayrıca "Rusya'nın ambargolardan caydırma ve şantajla sıyrılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırganlıklarının sonuçlarından kaçınmak için petrol ve doğalgazlarını kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, yardım paketinin Kongre'de büyük ihtimalle onaylanacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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