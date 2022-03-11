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"Ukrayna Savaşı Gıda Fiyatlarını Yüzde 20 Arttırabilir"

11.03.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle gıda ve yem fiyatlarının yüzde 20 oranında artabileceği, bu durumun küresel çapta yetersiz beslenme sorununu tetikleyebileceği uyarısında bulundu

"Ukrayna Savaşı Gıda Fiyatlarını Yüzde 20 Arttırabilir"

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle gıda ve yem fiyatlarının yüzde 20 oranında artabileceği, bu durumun küresel çapta yetersiz beslenme sorununu tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü, savaşın uzun süre devam etmesi durumunda Ukrayna'da ekin hasadı yapılıp yapılamayacağının belirsiz olduğunu bildirdi. Önümüzdeki yıl Rusya'nın gıda ihracatının ne durumda olacağına ilişkin belirsizlik de sürüyor.

FAO'ya göre buğday ihracatında Rusya dünyanın birinci, Ukrayna ise beşinci ülkesi. Rusya ve Ukrayna, birlikte, dünyanın arpa arzının yüzde 19'unu, buğday arzının yüzde 14'ünü, darı arzının da yüzde 4'ünü karşılıyor. Bu rakamlar, toplamda, küresel tahıl ihracatının üçte birine denk geliyor. Rusya ayrıca gübre ihracatında da dünya lideri.

FAO Başkanı Qu Dongyu, yaptığı açıklamada, "Temel gıda emtialarının iki büyük ihracatçısının tarım faaliyetlerinde meydana gelebilecek olası aksaklıklar küresel çapta açlık krizini ciddi şekilde tırmandırabilir" dedi.

FAO'nun gıda fiyatı endeksi, Şubat ayında rekor düzeyde yükselmişti. Ukrayna'daki savaşın etkilerinin küresel çapta hissedilmesiyle birlikte gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda da artmaya devam edebileceği öngörülüyor. FAO, Rusya ve Ukrayna'nın ihraç ettiği tarım ürünlerindeki eksikliğin sadece bir kısmının başka ülkeler tarafından telafi edilebileceği uyarısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, çatışmaların sonucu olan "Küresel arz açığı, zaten yüksek seviyede seyreden uluslararası gıda ve yem fiyatlarını yüzde 8 ila 22 oranında daha arttırabilir" denildi.

FAO'nun tahminlerine göre, Ukrayna'da kış tahıllarının, darının ve ayçiçeğinin yetiştirildiği tarlaların yüzde 20 ila 30'unda 2022/23'te ekim ya da hasat yapılamayacak. FAO, aralarında en az gelişmiş çok sayıda ülkenin bulunduğu 50 ülkenin buğday ihtiyaçlarının yüzde 30 ya da daha fazlası için Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olduğunu kaydediyor.

Örgüt, "2022/23'te küresel çapta yetersiz beslenenlerin sayısı 8 ila 13 milyon artabilir" uyarısında bulundu.

Yetersiz beslenme oranı en çok Asya-Pasifik bölgesinde, Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinde ve Kuzey Afrika'da artabilir.

FAO, diğer ülkelere, kendi ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulamama çağrısında bulundu ve bu uygulamaların "fiyatlardaki çalkantıları arttırabileceği, orta vadede olumsuz etkisi olabileceğini" kaydetti.

Bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra kendi iç arzlarını koruyabilmek için gıda ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirme ya da ihracatı yasaklama kararları almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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