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Ukrayna savaşı: Merkel, Putin'le kurduğu ilişkilere yönelik eleştirileri 'Özür gerektirecek bir şey yapmadım' diyerek reddetti

08.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'yla ve lideri Vladimir Putin ile geçmişte kurduğu ilişkilerde özür dilemesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

Ukrayna savaşı: Merkel, Putin'le kurduğu ilişkilere yönelik eleştirileri 'Özür gerektirecek bir şey yapmadım' diyerek reddetti

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'yla ve lideri Vladimir Putin ile geçmişte kurduğu ilişkilerde özür dilemesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Merkel, "Yeterince çaba sarf etmedim diye kendimi suçlamak zorunda değilim. 'Hatalıydım' dememi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Başbakanlıktan ayrılmasının ardından ilk geniş kapsamlı mülakatını Almanya Devlet Televizyonu ARD'ye veren Merkel, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine gösterdiği tepkinin ve sonrasında alınan yaptırım kararlarına desteğinin doğru olduğunu belirtti.

Merkel, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı çıkmasını da savundu.

Merkel, iktidarı döneminde Rusya'yla kurduğu ekonomik ilişkiler nedeniyle Almanya'yı Rusya karşısında zayıflattığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

Rus gazını doğrudan Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 Boru Hattı, Merkel döneminde inşa edilmişti.

İktidarı Merkel'den devralan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan kısa süre önce Kuzey Akım 2 projesini askıya almıştı.

Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesi konusunda baskı altında olan Almanya, kendi ekonomisine zarar vermeden Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmanın yollarını arıyor.

'**Ukrayna'nın işgali Rusya için büyük bir hata'**

Angela Merkel, Avrupa ve Rusya'nın komşu olduklarını ve birbirlerini görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Merkel, "Tüm farklılıklarımıza karşın birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalıyız" dedi.

Ukrayna'nın işgalinin "yalnızca kabul edilemez değil aynı zamanda Rusya'nın büyük bir hatası" olduğunu söyleyen Merkel, "Eğer yüz yıllarca geriye dönmeye başlar ve hangi toprak parçasının kime ait olması gerektiği üzerine tartışırsak, o zaman sadece savaşa gideriz. Bu asla bir seçenek olamaz" diye konuştu.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından uygulanan yaptırımların doğru olduğunu söyleyen Merkel, 2014-2015 yıllarında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların durdurulmasını hedefleyen Minsk barış sürecinde Almanya'nın oynadığı rolü de savundu.

Merkel barış sürecinin Ukrayna'nın bir millet olarak gelişmesine ve ordusunu güçlendirmesine katkı sağladığını söyledi.

Angela Merkel

'Ukrayna o zaman şimdi bildiğimiz Ukrayna değildi'

Angela Merkel, Ukrayna yeterince hazır olmadığı için ve Rusya'yla olası bir gerginliği önlemek niyetiyle 2008'de Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktığını hatırlattı. Merkel "O zamanki Ukrayna şimdi bildiğimiz Ukrayna değildi. Ülkede istikrar yoktu. Yolsuzluk ayyuka çıkmıştı" dedi.

Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e büyük saygı duyduğunu ve Ukraynalıların ülkelerini savunmak için verdikleri "cesur ve tutkulu" mücadeleden etkilendiğini de ifade etti.

Zelensky, Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasını "bir hesap hatası" olarak nitelendirmişti.

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Vladimir Putin
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