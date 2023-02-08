Ukrayna savaşı örneği... 'Hatay'da çok büyük bir acı var' Kızılay Başkanı 'Almanya’nın yüzölçümüne varacak büyüklükte bir alan' diyerek açıkladı

Büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, telefonla Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına bağlandı. Özdemir'in sorularını yanıtlayan Kınık, dikkat çeken ifadeler kullandı. Depremin ve yıkımın boyutunu anlatan Kınık, Almanya ve Ukrayna örneği verdi. Öte yandan Kınık, deprem bölgelerindeki son duruma ve Hatay'daki çalışmalara ilişkin de açıklama yaptı. İşte detaylar...

"ALMANYA'NIN YÜZÖLÇÜMÜNE VARACAK BÜYÜKLÜKTE BİR ALAN! UKRAYNA'DAKİ BİR YILLIK SAVAŞIN VERDİĞİ YIKINTIYI 9 SAAT ARAYLA YAŞADIK"

Kınık canlı yayında "25 bin civarında personel sahada, 30 bine yaklaşmış olabilir. Çok büyük bir durumla karşı karşıyayız. Neredeyse Almanya’nın yüzölçümüne varacak büyüklükte bir alan etkilendi. Neredeyse Ukrayna’daki bir yıllık savaşın verdiği yıkıntıyı biz iki depremde 9 saat arayla yaşadık. Depremden doğal gaz, elektrik, yollar, altyapılar, su, internet, GSM hatları etkilendi. Dolayısıyla operasyonun ilk saatlerdeki verimliliğini ciddi bir şekilde etkiledi. 13,5 milyon insanın etkilendiği çok büyük bir yıkım bırakan bir alanda savaş veriliyor. Sahaya yaklaşık 230 bin çadır seferber ediliyor. Bütün konteynerler seferber ediliyor.” ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AFETZEDELERİ ŞEHRİN DIŞINA TAHLİYE EDİYORUZ! ŞEHRİ HAFİFLETMEMİZ GEREKİYOR"

Özdemir “Çadırların ulaşmasında sıkıntı var mı? Kaç çadır, aşevi kurdunuz? Dün akşam konuştuk, Hatay merkeze ulaşılamamıştı, bir sıkıntı mı oldu?” şeklinde bir soru yöneltti. Kınık “Çadır kurulmasıyla ilgili… Afetin ilk kurtarma dönemlerinde mümkün olduğu kadar afetzedeleri şehrin dışına tahliye ediyoruz. Şu an şehirleri seyreltiyoruz, sürekli şehri tahliye ediyoruz. Şehrin içinde mümkün olduğu kadar zorunlu olarak barınması gerekenler barınacak. Şehri hafifletmemiz gerekiyor. Arama kurtarmadan sonra enkaz kaldırma çalışmaları olacak. Dolayısıyla çadırkentler şu an bu perspektifle kuruluyor. AFAD bu komutaları üzerinde kuruluyor. Hatay’a ulaşma sıkıntıları var ve deniz yolundan aşmaya çalışıyoruz. Aşılıyor da zaman zaman. Biraz önce Nurdağı’ndan gelmeye çalıştım. Ciddi şekilde GSM şebekelerinde sıkıntı var.” dedi.

"ENKAZLAR ÇOK DAĞINIK"

Özdemir “İzleyicilerimiz de söylüyor. ‘Hala Antakya’nın merkezine Kızılay’ın varamaması bir sıkıntı değil mi?’ diye soruyorlar” şeklinde bir soru yöneltti.

Kınık “Antakya merkezde şu an 30 bin yemek, kumanya, kahvaltı dağıtıyoruz. Dün ve bugün. Dağıtım noktalarımız var, vatandaşlarımızın barındığı noktalar var. 4 bin personelle sahadayız. Enkazlar çok dağınık. Özellikle Hatay'da. İnsanlar o enkazların başında bekliyorlar doğal olarak. Dolayısıyla biz dağıtırken insanlar orada olamayabiliyorlar. Şu anda bunu tavsiye olarak alıyorum. Noktaları ilan edelim. Antakya dahil 283 noktada dağıtım yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"HATAY'DA ÇOK BÜYÜK BİR ACI VAR"

Cüneyt Özdemir ise “30 bini insanlar çok az buluyor, bir eleştiri var.” dedi. Kınık ise "Hatay’da çok büyük bir acı var, çok büyük bir yıkım var. Bu sayılar çok çok artacak. Bir iki gün içerisinde. Sıkıntılar da azalacak. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Öte yandan Kınık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Ortak anlayış için; Almanya kadar 1 alan deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukrayna'dan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava yol altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir . Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır." ifadelerini kullandı.